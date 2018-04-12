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В Тюмени из-за аварии на электросетях погасли светофоры на восьми оживленных перекрестках
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В Тюмени из-за аварии на электросетях погасли светофоры на восьми оживленных перекрестках 

72.ru 3 часа назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 12 апреля, в Тюмени из-за аварийного отключения электричества не работают светофоры на восьми магистральных перекрестках в центре города. ГИБДД рекомендует автомобилистам планировать маршрут и пути объезда в вечерний час пик с учетом возможных затруднений.
— Ориентировочно до 18:30 отключены светофоры на улице Республики у Космоса, гостиницы «Восток», на перекрестках с улицами Тульской, Одесской, Мельникайте, а также на пересечениях улиц Ленина и Орджоникидзе, Орджоникидзе и Грибоедова, Герцена и Грибоедова, — рассказали в ГИБДД Тюменской области. На всех участках, попавших в зону аварийного отключения электричества, движение регулируют вручную сотрудники ДПС. Водителей просят быть внимательнее и четко следовать указаниям регулировщиков.
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