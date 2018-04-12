Житель Йошкар-Олы на километр протащил пристава на капоте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр — РИА Новости . Житель Йошкар-Олы сбил на машине судебного пристава и протащил его коллегу на капоте около километра, мужчину подозревают в применении насилия к представителям власти, сообщает региональное управление СУ СК РФ по Республике Марий Эл.

По версии следствия, 3 апреля 2018 года двое судебных приставов пришли к должнику в Йошкар-Оле, чтобы наложить арест на его автомобиль. Завидев их, злоумышленник сел в свою автомашину. Представители закона попытались помешать ему уехать.

"Вместо того чтобы выполнить законные требования, водитель начал движение. В результате здоровью судебных приставов причинен вред: женщина была сбита, а мужчина оказался на капоте машины и вынужден был так проехать около километра", — говорится в сообщении регионального СУ СК.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.