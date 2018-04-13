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С начала года в Адыгее произошло 10 ДТП с участием домашних животных
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С начала года в Адыгее произошло 10 ДТП с участием домашних животных 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
К сожалению, в одной из этих аварий погиб человек.
«Изучение причин и условий, способствовавших подобным ДТП, позволяет сделать вывод о том, что основной их причиной становится бесконтрольный выпас домашнего скота, в том числе и в ночное время», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
МВД по Республике Адыгея обращает внимание граждан на недопущение нахождения животных вблизи и на проезжей части. Такая беспечность может привести к серьезным последствиям.
Кроме этого, напоминаем, что граждане за бесконтрольный выпас домашнего скота могут быть привлечены к административной ответственности по статье 35 Закона Республики Адыгея «Об административных правонарушениях».
Санкция этой статьи предусматривают наказание в виде крупного денежного штрафа, на физических лиц — до 5 тысяч рублей, а на юридических лиц — до 50 тысяч рублей.
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