С начала года в Адыгее произошло 10 ДТП с участием домашних животных

К сожалению, в одной из этих аварий погиб человек.

«Изучение причин и условий, способствовавших подобным ДТП, позволяет сделать вывод о том, что основной их причиной становится бесконтрольный выпас домашнего скота, в том числе и в ночное время», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

МВД по Республике Адыгея обращает внимание граждан на недопущение нахождения животных вблизи и на проезжей части. Такая беспечность может привести к серьезным последствиям.

Кроме этого, напоминаем, что граждане за бесконтрольный выпас домашнего скота могут быть привлечены к административной ответственности по статье 35 Закона Республики Адыгея «Об административных правонарушениях».

Санкция этой статьи предусматривают наказание в виде крупного денежного штрафа, на физических лиц — до 5 тысяч рублей, а на юридических лиц — до 50 тысяч рублей.