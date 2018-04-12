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В Адыгее с начала года произошло более 60 аварии
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В Адыгее с начала года произошло более 60 аварии 

АиФ Адыгея 3 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
ЮИДовцы майкопской СОШ № 2 совместно с представителями республиканского управления ГИБДД призвали водителей проявлять уважение ко всем участникам движения на дороге.
«Мы хотим привлечь внимание к проблеме взаимоуважения на дороге, которое для нас является наиболее важным. Потому что даже самые незначительные ДТП зачастую возникают из-за невнимательности и отсутствия взаимоуважения», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Адыгее.
Как показывает статистика, только за два месяца этого года в Адыгее произошло более 60 ДТП, в которых погибло 12 человек и 60 получили ранения разной степени тяжести. Основными причинами аварий стали выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества, нарушение правил пешеходами и вождение в состоянии опьянения.
Среди пешеходов наиболее распространены переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора.
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