В Адыгее с начала года произошло более 60 аварии

ЮИДовцы майкопской СОШ № 2 совместно с представителями республиканского управления ГИБДД призвали водителей проявлять уважение ко всем участникам движения на дороге.

«Мы хотим привлечь внимание к проблеме взаимоуважения на дороге, которое для нас является наиболее важным. Потому что даже самые незначительные ДТП зачастую возникают из-за невнимательности и отсутствия взаимоуважения», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Адыгее.

Как показывает статистика, только за два месяца этого года в Адыгее произошло более 60 ДТП, в которых погибло 12 человек и 60 получили ранения разной степени тяжести. Основными причинами аварий стали выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества, нарушение правил пешеходами и вождение в состоянии опьянения.

Среди пешеходов наиболее распространены переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора.