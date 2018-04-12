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Сотрудники полиции Центрального округа задержали подозреваемого в покушении на мошенничество в сфере кредитования
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Сотрудники полиции Центрального округа задержали подозреваемого в покушении на мошенничество в сфере кредитования 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Оперативники ОМВД России по Пресненскому району задержали 55-летнего мужчину по подозрению в покушении на мошенничество в сфере кредитования.
В отдел полиции поступило сообщение от представителя одного из банков. Он рассказал, что в их офис обратился мужчина. Клиент предъявил документы, на основании которых написал заявление на получение кредита в размере 700 тысяч рублей.
При проверке представленных документов у сотрудников службы безопасности банка возникли сомнения в их подлинности, и они обратились в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что мужчина представил в банк поддельный паспорт, а также справку о доходах от несуществующей организации.
Следственным отделом ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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