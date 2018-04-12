В Саратове район Политеха оцепили из-за подозрительного автомобиля

Саратовцы заметили в автомобиле коробку с проводами.

Очевидцев напугал автомобиль Volkswagen , припаркованный под запрещающим знаком на ул. Политехническая, 77. На переднем сидении салона машины лежала коробка с проводами.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. По этой причине движение транспорта было парализовано.

Владельцем автомобиля оказался работник находящегося рядом предприятия. Он объяснил, что в сумке находится его рабочая одежда, провода от ноутбука, подключенные к зарядному устройству.

Осмотрев автомобиль, сотрудники полиции не обнаружили опасных устройств.