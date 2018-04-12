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В Саратове район Политеха оцепили из-за подозрительного автомобиля
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В Саратове район Политеха оцепили из-за подозрительного автомобиля 

Новости Саратова 38 минут назад
Фото: Новости Саратова
Саратовцы заметили в автомобиле коробку с проводами.
Очевидцев напугал автомобиль Volkswagen, припаркованный под запрещающим знаком на ул. Политехническая, 77. На переднем сидении салона машины лежала коробка с проводами.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. По этой причине движение транспорта было парализовано.
Владельцем автомобиля оказался работник находящегося рядом предприятия. Он объяснил, что в сумке находится его рабочая одежда, провода от ноутбука, подключенные к зарядному устройству.
Осмотрев автомобиль, сотрудники полиции не обнаружили опасных устройств.
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