Почему в Мурманске кареты скорой помощи тонут в снегах

— Руководители управляющих организаций должны помнить, что за нарушения они могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности, — отметил временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска Алексей Лыженков. — К сожалению, по пальцам можно пересчитать дворы, в которых нет нарушений.

В соцсетях была широко растиражирована история, когда в снежной каше во дворе жилого дома на улице Халтурина в Мурманске застрял реанимационный автомобиль Fiat . Эту информацию корреспонденту «РГ» подтвердили в Мурманской областной станции скорой медицинской помощи (МОССМП). Освободить реанимобиль из снежного плена помогли местные автовладельцы, но это удалось сделать далеко не сразу.

— Весной ежегодно возникает проблема очистки придомовых территорий от снега, — прокомментировал главный врач МОССМП Павел Соколов . — Автомобили скорой помощи, имеющие переднеприводную конструкцию, иногда застревают в снегу. В данном случае Fiat был именно переднеприводным. Чтобы избежать этой проблемы, свой автопарк мы стараемся пополнять полноприводными автомобилями. Кроме того, власти Мурманска в случае необходимости предоставляют нам технику для эвакуации автомобиля. Я не знаю, что еще нужно сказать управляющим компаниям, чтобы они начали чистить дворы.

По словам Павла Соколова, водители скорой помощи докладывают не обо всех подобных фактах — обычно они стараются справиться самостоятельно.

Как отметили в администрации Мурманска, состояние придомовых территорий регулярно проверяют комиссии по контролю деятельности управляющих организаций. По результатам их работы с 1 января этого года вынесено более 1200 предписаний об устранении нарушений.