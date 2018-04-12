Белый царь ударил дверью: появилось видео начала разборок со стрельбой на Пушкина

В распоряжении E1.RU появилась запись с камер наружного наблюдения, на которой видно, с чего начался конфликт со стрельбой во дворе на Пушкина. До этого были видео примерно с середины разборок, а потому были непонятны причины столь бурного развития ситуации.

На записи мы видим, что в проезде стоит ВАЗ . В 15:25 подъезжает тёмно-синий Volkswagen Touareg с Николаем Воробьёвым за рулём, но он не может проехать дальше, так как ему мешает ВАЗ, водитель которого отошёл. В 15:27 приезжает Hyundai Accent, из которого выходит женщина. Она подходит к белой Skoda Octavia и, как рассказывал ранее один из участников конфликта, просит пропустить её на парковку.

Водитель Skoda Octavia предлагает ей попросить Воробьёва чуть проехать вперёд, чтобы она встала за ним, а он уехал с парковки и освободил место для неё. В 15:28 она подходит к Volkswagen и что-то говорит Воробьёву, при этом активно машет руками, объясняя, кто и куда должен отъехать. Отметим, что он даже не стал опускать стекло.

Прийти к пониманию сторонам явно не удаётся. Спустя минуту к Volkswagen подходит водитель Skoda, а также его брат. Один из них стучит пальцами по стеклу машины. В 15:29 приходит водитель ВАЗа, машина которого не давала Volkswagen проехать к гаражу. Он садится и уезжает. И вроде бы на этом ситуация должна завершиться.

Но вместо этого вдруг несговорчивый водитель опускает стекло. Женщина, которая управляла Hyundai , отходит к своей машине, и именно в этот момент дверь Volkswagen резко открывается и ударяет водителя Skoda. И вот тут начинается потасовка. Буквально сразу Воробьёв захватывает инициативу и берёт одного из братьев за грудки. Проходит несколько секунд, и он бьёт левой рукой по лицу, а в ответ второй брат кидается на Воробьёва.

Подходят ещё двое. И кажется, что конфликт уже завершён. Но вдруг снова разгорается — на этот раз Воробьёв бьёт правой рукой по лицу одного из братьев, после чего тот падает на землю, но его добивают ногами.

Дальнейшее развитие конфликта мы ранее подробно описывали. В какой-то момент один из братьев достал пистолет и сделал несколько выстрелов в воздух. В ответ Воробьев сильно ударил стрелявшего, и тот оказался на земле. С трудом поднявшись с земли, качаясь, он подошёл к Воробьёву и выстрелил ему в голову.

От начала до финала прошло всего девять минут. Отметим, что увиденное на этой записи полностью совпадает с той версией, которую рассказывал E1.RU один из братьев.

Ранее мы писали, что разборки со стрельбой произошли накануне днем во дворе дома на Пушкина. В итоге прозвучало, по разным данным, от шести до десяти выстрелов. Двоих участников драки скорая помощь увезла в больницу.

Работники офисов, которые находятся тут же, рассказывали, что водитель Touareg живет в этом дворе на Пушкина. Он не первый раз становится участником конфликта. Якобы как-то он в отместку раскрасил несколько машин из баллончика.

— Эта криминальная история, о которой идёт речь, закончилась тем, что сотрудники полиции из подразделения дознания ОП № 5 завели в отношении водителя Volkswagen уголовное дело по статье 116 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до двух лет лишения свободы, — сообщил E1.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

О водителе Touareg известно, что он является создателем партии «Белый царь». В конце 90-х он был осуждён за нанесение тяжких побоев.