Дорожное видео недели: фура-призрак на встречке и полная версия разборок со стрельбой на Пушкина

На этой неделе случилось важное событие для автомобилистов Свердловской области — многолетний глава областной ГИБДД Юрий Дёмин был отправлен в отставку. Он руководил автоинспекцией региона с 2005 года. Очевидно, что с приходом нового начальника работа ГИБДД изменится, но пока неясно — в какую сторону.

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Сегодня помогает разобрать записи постоянный эксперт E1.RU автоправозащитник Кирилл Форманчук

Стрельба на Пушкина. Полная версия

На этой неделе в распоряжении E1.RU появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой конфликт на Пушкина запечатлён полностью. Судя по записи, разборки действительно начались из-за банальной дорожной ситуации.

— Что касается стрелявшего, то квалификация его действий будет возможна после определения вреда здоровью, который он причинил выстрелом в голову. Вероятно, он будет тяжким или средним. На мой взгляд, никакой самообороны тут не было, так как реальной угрозы жизни стрелявшему никто не создавал. Однозначно квалификация преступления будет по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") или по 111-й статье ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Что касается действий водителя Touareg, то всё зависит от вреда здоровью, причинённого остальным участникам конфликта. Подождём, что решит следствие. Кстати, стрелка уже сейчас можно лишить лицензии на оружие, никакой необходимости применять пистолет не было.

Торопился на учёбу

На перекрёстке Победы — Индустрии столкнулись две легковушки. По словам очевидца Евгения, ДТП обошлось без жертв.

— Повезло пешеходам. Виновник — студент, который торопился на учёбу, — признал вину только после просмотра видео, до этого утверждал, что ехал на зелёный. Такси восстановлению не подлежит, — рассказал Е1.RU Евгений.

— По записи регистратора вина очевидна. Данный перекрёсток очень аварийный, и там постоянно подобные ДТП происходят. Думаю, что нужно перенастроить работу светофора, чтобы ДТП на перекрёстке прекратились.

Спас от огня только документы

На этой неделе в Екатеринбурге часто горели автомобили. Один из пожаров произошёл на Сортировочной, 10 — там загорелся автомобиль Hyundai Santa Fe. Автомобиль был припаркован на газоне в окружении других легковушек.

— Машина загорелась со стороны капота и выгорела минут за пять, — рассказал местный житель Илья. — У неё лопались колёса, взорвался бензобак. Пожарные приехали быстро. Потушили то, что осталось.

Шум от горящей иномарки разбудил жильцов пятиэтажки, и они бросились спасать свои автомобили. Машины весьма своевременно удалось отогнать на безопасное расстояние. У некоторых из них оплавились фары и подгорела резина на колёсах. Из Hyundai Santa Fe , по словам очевидцев, хозяин успел спасти только документы из бардачка. У автомобиля полностью сгорел моторный отсек и салон.

— Машина полностью выгорает за несколько минут. Пластик, ковры, ГСМ — это всё быстровозгорающие элементы. Когда приезжают пожарные, то обычно тушить уже нечего. Если возгорание началось в моторном отсеке, то, скорее всего, причина — короткое замыкание или нештатная работа блоков управления. Если пожар возник по вине хозяина автомобиля (нарушение эксплуатации, замыкание сигнализации или подобные причины), то другие потерпевшие могут требовать возмещения вреда, причинённого своим машинам.

Дорога пошла волнами

Московский тракт ремонтировали-ремонтировали, но там дорога всё равно пошла волнами. В пресс-службе Уралуправтодора, который отвечает за трассу, Е1.RU подтвердили, что на указанном участке асфальт периодически образует волны. Решить эту проблему может только реконструкция дороги. В прошлом году был проведён обычный ремонт дороги. При этом подрядчик, который укладывал асфальт, должен будет переделать дорогу в этом году по гарантии.

— Если собственник дороги знал, что непорядок с грунтами и дорога может опять поплыть, то зачем делали ремонт? Надо было делать сразу капитальный ремонт дороги и не тратить деньги на укладку асфальта. Всё это очень странно. А когда строили дорогу, разве не проводили исследования грунтов? Действительно, в России две проблемы …

Успел оттормозиться

С детства нас учили, что бегать через дорогу нельзя. Это правило актуально и сейчас. Повезло, что водитель ехал не быстро и успел остановиться.

— Хорошо, что скорость была маленькой, это спасло ребёнка и водителя. Вне зависимости от вины пешехода в ДТП, водитель несёт ответственность за причинённый вред как владелец источника повышенной опасности. Регулярно вижу, как по дворам водители носятся с большой скоростью и даже не задумываются, что под колёса может выскочить ребёнок.

Нарушители поневоле

Жители Солнечного несколько дней нарушали правила проезда через железнодорожные пути. Делали они это не специально — иначе выехать в центр у них не получалось. Просто несколько дней на переезде на 2-й Новосибирской горел красный светофор для машин.

— У нас большая страна, и в ней много всего бесхозного: дороги, люки, железнодорожные переезды, коммуникации. Несколько лет мы писали жалобы во все инстанции, чтобы нашли собственника разбитых путей на Шефской. Спустя несколько лет переписки собственника всё-таки нашли, наказали, а переезд заасфальтировали. Несколько лет назад Алексей Беззуб пробил колесо на переезде на Артинской. Несколько месяцев мы с сотрудниками ГИБДД искали собственника. Этот переезд продавали несколько раз вместе с имуществом базы. Поэтому собственника железнодорожных путей можно искать очень долго. Водителям нужно проезжать этот переезд с осторожностью, не исключено, что по нему может ходить «бесхозный» поезд.

Надо потерпеть

Жители посёлка Баранчинский с населением около 10 тысяч жалуются, что их главная улица превратилась в танкодром. С приходом весны ямы на дорогах стали ещё глубже. Как рассказал Е1.RU житель посёлка Руслан, уже написаны жалобы в ГИБДД и администрацию.

— В посёлке Баранчинский — коллапс. После того как между краями проезжей части главной улицы Коммуны нашего посёлка «растаял лёд», образовался настоящий танкодром, передвигаться по этой улице стало опасно и для пешеходов, и для водителей. Между тем администрация города не видит проблем, по их мнению, дорога вполне проезжаема, и по этому случаю ремонт запланирован только на 2019 год ориентировочно. Вот так и живём, — рассказал Руслан.

Кстати, на этой неделе мы опубликовали новую серию «Группы разбора», в которой подробно описали, как взыскать ущерб, если вы повредили свой автомобиль из-за плохих дорог.

— Собственник дороги несёт бремя содержания. Если дорога относится к посёлку, то и ремонтировать её должна администрация из бюджета посёлка. Конечно, бюджеты посёлков и небольших городов не в состоянии содержать все дороги в надлежащем виде. Но закон есть закон. За каждую яму сотрудники ГИБДД могут выписать штраф в 300 тысяч рублей, которые придётся оплачивать из бюджета посёлка. А если водитель повредит машину, то возмещать стоимость ремонта будут из бюджета посёлка. Вот такой замкнутый круг.

Пьяная чума

На свердловских дорогах в ночь на прошлую субботу поймали 75 пьяных водителей. Это в два раза больше, чем обычно.

— Во всём мире водители пьют за рулём. Даже в Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах ловят пьяных за рулём. Эта проблема не имеет решения. Можно какое угодно наказание вводить, но значительного эффекта не будет. В некоторых странах конфискуют машины пьяных водителей, но они всё равно продолжают пить и ездить. Даже уголовная ответственность не пугает людей. Это проблема, с которой нужно бороться десятилетиями. а, возможно, и поколениями. Пока будет алкоголь и автомобили — будут и пьяные за рулём.

Отчаянный грузовик

Водитель снял, как грузовик на большой скорости несётся по встречке на Тюменском тракте. И это при том, что потоки там разделены металлическим ограждением.

— Водители-призраки — так их называют в Германии. Это водители, которые по ошибке или умышленно оказались на встречной полосе автобана или другой скоростной трассы. Казалось бы, в Европе, где дороги гораздо лучше, чем у нас, такого нет, но у них тоже есть такая проблема. Скорее всего, водитель выехал на встречку не специально. Наверное, он запутался в развилках и где-то не там съехал. Но почему он продолжает гнать и не разворачивается?