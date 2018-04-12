«Довел бабушку до слез»: на Московском шоссе Lada сбила пенсионерку

В Самаре в результате ДТП пострадал пешеход. Во дворе дома на Московском шоссе под колеса Lada Granta попала пожилая женщина. Аварию засняли камеры наблюдения системы «Безопасный дом».

Момент ДТП: Lada сбила бабушку

— Женщина шла по проезжей части, а водитель легковушки сдавал задом, — рассказали очевидцы. — Скорее всего, он не заметил пенсионерку и сбил ее. От удара пожилая женщина упала. Прохожие помогли ей подняться и проводили до подъезда.

Со слов очевидцев, мужчина тоже довел женщину до входной двери. Но здесь он внезапно начал спорить с прохожими, пытаясь доказать свою невиновность.

— Ему-то ничего не будет, а бабушка зашла в подъезд вся в слезах, — добавили свидетели.