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«Довел бабушку до слез»: на Московском шоссе Lada сбила пенсионерку
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«Довел бабушку до слез»: на Московском шоссе Lada сбила пенсионерку 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре в результате ДТП пострадал пешеход. Во дворе дома на Московском шоссе под колеса Lada Granta попала пожилая женщина. Аварию засняли камеры наблюдения системы «Безопасный дом».
Момент ДТП: Lada сбила бабушку
— Женщина шла по проезжей части, а водитель легковушки сдавал задом, — рассказали очевидцы. — Скорее всего, он не заметил пенсионерку и сбил ее. От удара пожилая женщина упала. Прохожие помогли ей подняться и проводили до подъезда.
Со слов очевидцев, мужчина тоже довел женщину до входной двери. Но здесь он внезапно начал спорить с прохожими, пытаясь доказать свою невиновность.
— Ему-то ничего не будет, а бабушка зашла в подъезд вся в слезах, — добавили свидетели.
Водитель уехал с места аварии вместо того, чтобы вызвать сотрудников ГИБДД. Теперь мужчине грозит лишение прав или административный арест.
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