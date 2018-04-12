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За оставленный знак Шипы штрафовать не будут
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За оставленный знак Шипы штрафовать не будут 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
В этом году наклейка, оповещающая о том, что на машине установлена шипованная резина, стала обязательной. Поэтому большинство автовладельцев ещё осенью дополнили экстерьер своего транспортного средства треугольным знаком Шипы.
Напомним, что за использование шипованной резины без соответствующей наклейки инспекторы ГИБДД имели право оштрафовать водителя на пять сотен рублей. Введена эта норма была специально для того, чтобы автомобили, которые двигались позади шипованной машины, понимали необходимость придерживаться увеличенной дистанции.
Сегодня же представители профильного министерства заявили о том, что использование наклейки в летнее время года не запрещено. Поэтому снимать треугольный знак совсем необязательно. Но, с другой стороны, это может привлечь внимание инспекторов, которые точно захотят остановить такую машину и проверить глубину протекторов колёс, так как в стране запрещено использовать зимнюю резину в тёплое время года.
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