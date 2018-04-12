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«Сбербанк Лизинг» поставит новые автобусы в Волгоградскую область
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«Сбербанк Лизинг» поставит новые автобусы в Волгоградскую область 

Банки.ру 28 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский филиал АО «Сбербанк Лизинг» и Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области заключили контракт на поставку 13 автобусов Volgabus. Общая сумма сделки составила 165 млн рублей. 2 апреля автобусы поступили в пользование ГУП «ВО „Волгоградавтотранс“, указано в сообщении „Сбербанк Лизинга“.
Новые транспортные средства имеют вместимость свыше 110 пассажирских мест и приспособлены для обслуживания в том числе маломобильных пассажиров. Автобусы, оснащенные новейшими системами безопасности и оборудованные навигационно-связными средствами, выйдут на маршруты области в ближайшее время. В общей сложности с 2016 года „Сбербанк Лизинг“ передал Волгограду и Волгоградской области 110 автобусов.
Бренд Volgabus принадлежит холдингу „БМГ“, который входит в топ-тройку производителей автобусной техники в России. Компания выпускает электробусы, дизельные и газомоторные автобусы разных классов и назначения.
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