Волгоградская область получила в лизинг автобусы Volgabus за 165 млн рублей

Волгоградский филиал АО «Сбербанк Лизинг» и облкомитет транспорта и дорожного хозяйства заключили контракт стоимостью 165 миллионов рублей на поставку 13 автобусов Volgabus.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в АО «Сбербанк Лизинг», автобусы уже поступили в пользование ГУП ВО «Волгоградавтотранс». Они вмещают в себя более 110 пассажиров и приспособлены для перевозки инвалидов. Автобусы оборудованы системами безопасности и навигационно-связными средствами.

Добавим, что транспорт выйдет на линию в ближайшее время.

В общей сложности с 2016 года «Сбербанк Лизинг» передал региону 110 автобусов.