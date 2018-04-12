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Волгоградская область получила в лизинг автобусы Volgabus за 165 млн рублей
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Волгоградская область получила в лизинг автобусы Volgabus за 165 млн рублей 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский филиал АО «Сбербанк Лизинг» и облкомитет транспорта и дорожного хозяйства заключили контракт стоимостью 165 миллионов рублей на поставку 13 автобусов Volgabus.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в АО «Сбербанк Лизинг», автобусы уже поступили в пользование ГУП ВО «Волгоградавтотранс». Они вмещают в себя более 110 пассажиров и приспособлены для перевозки инвалидов. Автобусы оборудованы системами безопасности и навигационно-связными средствами.
Добавим, что транспорт выйдет на линию в ближайшее время.
В общей сложности с 2016 года «Сбербанк Лизинг» передал региону 110 автобусов.
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