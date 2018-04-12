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В Пензенской области запретили движение авто на участке трассы «Беково–Тамала»
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В Пензенской области запретили движение авто на участке трассы «Беково–Тамала» 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Пресс-служба региональной Госавтоинспекции предупреждает жителей Пензенской области об ограничениях движения еще на одном участке автомобильной дороги.
По данным управления ГИБДД, на участке с 10 по 12 километр трассы «р.п. Беково — с. Варварино — р.п. Тамала» временно запретят движение автомобилей. Для водителей предлагают объехать по автомобильной дороге «с. Яковлевка — р.п. Тамала».
Соответствующий приказ подписало Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области из-за подтопления паводковыми водами участка этой дороги.
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