В Пензенской области запретили движение авто на участке трассы «Беково–Тамала»

Пресс-служба региональной Госавтоинспекции предупреждает жителей Пензенской области об ограничениях движения еще на одном участке автомобильной дороги.

По данным управления ГИБДД, на участке с 10 по 12 километр трассы «р.п. Беково — с. Варварино — р.п. Тамала» временно запретят движение автомобилей. Для водителей предлагают объехать по автомобильной дороге «с. Яковлевка — р.п. Тамала».