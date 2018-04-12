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Угнанный трактор сбил женщину в Ростовской области
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Угнанный трактор сбил женщину в Ростовской области 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, полицейские получили информацию, что трактора сбил 38-летнюю женщину, водитель вызвал пострадавшей «скорую» и скрылся с места ДТП.
Управлявшего трактором 42-летнего мужчину нашли и задержали.
Оказалось, что он и его 28-летний приятель угнали с территории сельхозпредприятия КамАЗ, но тот по дороге заглох. Тогда один из мужчин вернулся и угнал трактор, чтобы отбуксировать грузовик.
Установлено, что мужчина управлял сельхозмашиной в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже лишался прав за подобное нарушение.
В настоящее время в отношении двоих подозреваемых завели уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Решается также вопрос о возбуждении в отношении управлявшего трактором мужчины дела по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
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