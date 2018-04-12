Машина с тремя детьми попала в ДТП в Советском районе

Вечером 12 апреля на улице Русская в Советском районе Новосибирска столкнулись автомобили SsangYong Toyota Corolla — в ДТП пострадали трое детей.

Столкновение произошло в 18:00 недалеко от перекрёстка улиц Русская и Тихая.

«SsangYong двигался по улице Русская со стороны Тихой в сторону кольца на шлюзе. Toyota Corolla выезжала со двора дома 21 по улице Русская и не пропустила SsangYong», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».

По информации аваркомов, в столкновении пострадали три ребёнка, их осматривали врачи скорой помощи.

«На данный момент ДТП оформляется аварийным комиссаром. Заявлений о пострадавших не поступало», — сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.

Вчера утром стало известно, что на Затулинском жилмассиве 10-летняя велосипедистка попала под машину. Её доставили в больницу с с сотрясением головного мозга, травмой головы и колена доставлена.