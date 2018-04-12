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Машина с тремя детьми попала в ДТП в Советском районе
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Машина с тремя детьми попала в ДТП в Советском районе 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 12 апреля на улице Русская в Советском районе Новосибирска столкнулись автомобили SsangYong и Toyota Corolla — в ДТП пострадали трое детей.
Столкновение произошло в 18:00 недалеко от перекрёстка улиц Русская и Тихая.
«SsangYong двигался по улице Русская со стороны Тихой в сторону кольца на шлюзе. Toyota Corolla выезжала со двора дома 21 по улице Русская и не пропустила SsangYong», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении пострадали три ребёнка, их осматривали врачи скорой помощи.
«На данный момент ДТП оформляется аварийным комиссаром. Заявлений о пострадавших не поступало», — сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.
Вчера утром стало известно, что на Затулинском жилмассиве 10-летняя велосипедистка попала под машину. Её доставили в больницу с с сотрясением головного мозга, травмой головы и колена доставлена.
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