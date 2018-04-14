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Водитель «Тойоты» попытался уйти от столкновения и попал в ДТП
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Водитель «Тойоты» попытался уйти от столкновения и попал в ДТП 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня днём в Кировском районе в столкновении сошлись автомобили Toyota Chaser и Toyota Corolla.
По информации аварийных комиссаров мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, машины двигались по Винаповскому мосту со стороны улицы Петухова в сторону Ватутина.
«Со слов водителя Toyota Chaser, впереди него резко остановился автомобиль и он прибегнул к экстренному торможению. Стал перестраиваться в правый ряд, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla», — сообщает «Автоспас».
От удара Toyota Corolla выкинуло на ограждение, уточняют аварийные комиссары. В ДТП никто не пострадал.
Далеко не все аварии заканчиваются благополучно для их участников. Сегодня на трассе в Болотнинском районе столкнулись два грузовика и велосипедист. В результате ДТП погибли двое мужчин.
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