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Количество травмированных на ОЖД пешеходов сократилось в январе-марте на 12% — до 43 человек
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Количество травмированных на ОЖД пешеходов сократилось в январе-марте на 12% — до 43 человек 

Агентство «Москва» 1 час назад
Количество случаев травматизма граждан на Октябрьской железной дороге (ОЖД) сократилось в I квартале 2018 г. на 12% по сравнению с показателем годичной давности — до 43. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«С января по март 2018 г. в зоне деятельности Октябрьской магистрали в результате нарушения правил перехода через железнодорожные пути получили травмы 43 человека, 31 из них погиб. В прошедшем году за аналогичный период по личной неосторожности были травмированы 49 граждан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в I квартале 2018 г. наметилась тенденция к снижению уровня детского травматизма. За январь-март 2018 г. среди пострадавших на Октябрьской железной дороге не оказалось несовершеннолетних, в то время как за аналогичный период 2017 г. травмы получили восемь детей.
В пресс-службе добавили, что в марте 2018 г. из-за пренебрежения правилами личной безопасности травмы получили 10 граждан, шесть из них погибли.
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