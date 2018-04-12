После ДТП с участием грузовика на дороге в Лефортово разлилась лужа топлива

В московском районе Лефортово в результате ДТП с участием грузовика на проезжей части разлилась лужа дизельного топлива. Об этом «360» сообщили источники в экстренных службах.

ЧП случилось около 15:00 в московском районе Лефортово. Здесь грузовик напоролся на арматуру и пробил топливный бак. В результате топливо потекло на проезжую часть.

Образовалась лужа площадью около 20 квадратных метров. Чтобы ликвидировать последствия происшествия, рабочие забросали растекшееся дизельное топливо песком.

К 15:13 последствия аварии были ликвидированы. Движение по проезжей части восстановлено в полном объеме.

На западе Москвы грузовик с топливной цистерной врезался в столб. В результате столкновения тягач отлетел на несколько метров и опрокинулся. Спасателям в результате пришлось «отмывать» асфальт от топлива.