Ещё
После ДТП с участием грузовика на дороге в Лефортово разлилась лужа топлива
Далее:
Читайте также:
Ещё

После ДТП с участием грузовика на дороге в Лефортово разлилась лужа топлива 

360tv.ru 1 час назад
В московском районе Лефортово в результате ДТП с участием грузовика на проезжей части разлилась лужа дизельного топлива. Об этом «360» сообщили источники в экстренных службах.
ЧП случилось около 15:00 в московском районе Лефортово. Здесь грузовик напоролся на арматуру и пробил топливный бак. В результате топливо потекло на проезжую часть.
Образовалась лужа площадью около 20 квадратных метров. Чтобы ликвидировать последствия происшествия, рабочие забросали растекшееся дизельное топливо песком.
К 15:13 последствия аварии были ликвидированы. Движение по проезжей части восстановлено в полном объеме.
На западе Москвы грузовик с топливной цистерной врезался в столб. В результате столкновения тягач отлетел на несколько метров и опрокинулся. Спасателям в результате пришлось «отмывать» асфальт от топлива.
360tv.ru: последние новости
Двух человек госпитализировали после ДТП с автобусом с детьми Водитель трижды переехал пенсионерку под Якутском. Видео Латентный подмосковный трансвестит организовал бизнес по продаже поддельного алкоголя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми14
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве10
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД76
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дорожные нововведения довели до истерики жителей1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение