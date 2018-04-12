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«Автотор» начал набор новых сотрудников для увеличения темпов производства
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«Автотор» начал набор новых сотрудников для увеличения темпов производства 

Rambler News Service 1 час назад
Группа компаний «Автотор» планирует набрать 200 новых сотрудников для увеличения темпов производства автомобилей, сообщил RNS официальный представитель группы.
«Планируется набрать 200 человек. На начало апреля на заводе работало 2,6 тыс. человек. Связано с увеличением объёмов производства и увеличением числа технологических операций на конвейере», — сказал он.
Таким образом численность персонала может вырасти почти на 8%. Основные специальности, на которых набираются новые сотрудники — это слесарь механосборочных работ и транспортировщик-комплектовщик, уточнили в компании. Также «Автотор» ранее увеличил численность контролеров качества.
Группа компаний «Автотор» увеличила объемы выпуска автомобилей в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 53,2%, до 144,561 тыс. автомобилей. Группа ранее рассчитывала по итогам 2018 года нарастить выпуск на 10-15%.
«Автотор» выпускает легковые автомобили под марками Kia, BMW, Hyundai, FAW и Genesis, а также коммерческую технику.
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