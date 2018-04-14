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Карьеру непотопляемого полковника ГАИ сломал пьяный подчиненный
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Карьеру непотопляемого полковника ГАИ сломал пьяный подчиненный 

pasmi.ru 14 апреля 2018
Фото: pasmi.ru
ДТП, погоня и две отставки
Приказ о расторжении с 12 апреля срочного контракта с главой УГИБДД по Свердловской области полковником Юрием Деминым подписан министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Официальная версия расставания — «истечение срока действия срочного контракта».
«Он уволен, так же как и его заместитель», — прокомментировал глава пресс-службы областного полицейского ведомства Валерий Горелых. Исполнять обязанности начальника назначен Алексей Габдрахманов.
Как полагают журналисты «Руспрес», наиболее вероятной причиной увольнения Демина стало пьяное ДТП с участием его заместителя полковника Александра Юнусова, которое произошло 28 марта в Екатеринбурге. По данным СМИ, высокопоставленного гаишника удалось задержать после двухчасовой погони. Он был в состоянии сильнейшего опьянения и отказался от медосвидетельствования.
Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста
«Полицейский праздновал получение звания полковника, после чего в нетрезвом виде сел за руль автомобиля. В районе улицы Объездной он, управляя автомобилем Citroen, нарушил правила и столкнулся с Toyota Land Cruiser. Не став останавливаться, полковник попытался скрыться с места ДТП, но водитель внедорожника начал преследование и передал информацию о происшествии в ГИБДД. В итоге, спустя несколько часов, сотрудники ГИБДД задержали автомобиль Александра Юнусова», — сообщает интернет-издание.
Яркая биография
Юрий Демин занимал должность главы свердловского УГИБДД на протяжении 13 лет, и за это время не раз становился героем скандалов, но выходил сухим из воды.
Так, в 2009 году против него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. По версии следствия, во время акции автомобилистов против повышения таможенных пошлин полковник ударил внештатного фотографа интернет-портала «ЕкатеринбургNews» Юрия Баска, пытавшегося его сфотографировать. Была повреждена фототехника. Дело дошло до суда, хотя арестовывать Демина на время следствия все-таки не стали. В декабре 2009 года Верх-Исетский райсуд принял сенсационное решение прекратить уголовное преследование против полковника, поскольку гособвинитель отказался поддерживать обвинение. После суда Демина полностью реабилитировали, восстановив в должности начальника УГИБДД по Свердловской области.
Ходили слухи об увольнении Демина после аварии с участием губернатора Свердловской области Александра Мишарина в декабре 2011 года, поскольку одной из версий причин аварии, правда, не подтвердившейся, назывался небезопасный маневр машины ГИБДД, сопровождавшей кортеж главы региона. Но слухи оказались слухами.
В 2012 году в Свердловской области резко возросло число ДТП со смертельным исходом. Генпрокуратура усмотрела в этом плохую профилактическую работу со стороны регионального УГИБДД. Однако хоть надзорное ведомство и предложило рассмотреть «вопрос о целесообразности дальнейшего нахождения в занимаемой должности» Юрия Демина, но и тогда должность осталась за ним.
А в 2013 году глава ГИБДД области лично выписал штраф за неправильную парковку приехавшему на вызов водителю «скорой» — его машина в ожидании больного стояла на тротуаре. Этот случай вызвал огромный общественный резонанс, но никаких проблем полковнику не доставил.
Минувший 2017 год прошел для Демина под знаком борьбы с мэрией Екатеринбурга за правильную организацию выделенных полос для общественного транспорта и соблюдения сроков ремонтных работ, из-за которых перекрывают улицы города.
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