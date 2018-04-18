Начальник свердловской ГИБДД покинул пост

Уход Юнусова сопровождался громким скандалом. Его уволили с должности «по отрицательным мотивам за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел », сообщили в пресс-службе ГУ МВД. Замначальника ГИБДД задержали пьяным за рулем. По одной из версий, он обмывал «звездочки» очередного звания, а вечером сел в авто и помчался по улице, на скорости столкнулся с внедорожником и скрылся с места ДТП. Когда патруль остановил нарушителя, состояние высокопоставленного офицера вызвало у автоинспекторов вопросы, но от медосвидетельствования Юнусов отказался.

Когда началось служебное расследование, Юрий Демин был в отпуске. За неподобающее поведение подчиненного его ждало дисциплинарное взыскание. Но тут в местных СМИ появились сканы приказа министра внутренних дел РФ об отставке Демина.

— Представленный в СМИ документ соответствует действительности, — официально подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых

В ведомстве отмечают, что причина отставки нейтральная: «в связи с истечением срока действия срочного трудового договора». Юрий Демин руководил свердловским ГИБДД с 2005 года. За это время произошло немало громких историй, после которых возникали слухи о неизбежном уходе главного уральского автоинспектора. Но, казалось, Демин непотопляем. Сейчас правозащитники вспоминают не только скандалы на дорогах, но и активную позицию главы ГИБДД: он сам фотографировал номера у неправильно припаркованных машин во дворе своего дома и гонялся за тонированными машинами.