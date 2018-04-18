Ещё
Начальник свердловской ГИБДД покинул пост
Далее:
Читайте также:
Ещё

Начальник свердловской ГИБДД покинул пост 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: ИА Regnum
Уход Юнусова сопровождался громким скандалом. Его уволили с должности «по отрицательным мотивам за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», сообщили в пресс-службе ГУ МВД. Замначальника ГИБДД задержали пьяным за рулем. По одной из версий, он обмывал «звездочки» очередного звания, а вечером сел в авто и помчался по улице, на скорости столкнулся с внедорожником и скрылся с места ДТП. Когда патруль остановил нарушителя, состояние высокопоставленного офицера вызвало у автоинспекторов вопросы, но от медосвидетельствования Юнусов отказался.
Когда началось служебное расследование, Юрий Демин был в отпуске. За неподобающее поведение подчиненного его ждало дисциплинарное взыскание. Но тут в местных СМИ появились сканы приказа министра внутренних дел РФ об отставке Демина.
— Представленный в СМИ документ соответствует действительности, — официально подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
В ведомстве отмечают, что причина отставки нейтральная: «в связи с истечением срока действия срочного трудового договора». Юрий Демин руководил свердловским ГИБДД с 2005 года. За это время произошло немало громких историй, после которых возникали слухи о неизбежном уходе главного уральского автоинспектора. Но, казалось, Демин непотопляем. Сейчас правозащитники вспоминают не только скандалы на дорогах, но и активную позицию главы ГИБДД: он сам фотографировал номера у неправильно припаркованных машин во дворе своего дома и гонялся за тонированными машинами.
Российская Газета: последние новости
На Украине обсуждают возможность отмены желтого сигнала светофора Франция ограничит скорости на второстепенных дорогах На шасси малотоннажника создан уникальный автомобиль
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»53
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новый Арбат ушел под землю33
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Лимузин Путина нашли на «Авто.ру»1
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение