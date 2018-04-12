Ещё
Юрий Дёмин все-таки лишился поста главы свердловского ГИБДД
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юрий Дёмин все-таки лишился поста главы свердловского ГИБДД 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Владимир Колокольцев подписал указ о расторжении контракта с главой свердловского ГИБДД Юрием Дёминым. Документ приводится в исполнение с сегодняшнего дня, об этом сообщает в четверг, 12 апреля, «АиФ-Урал».
Отстранение Юрия Дёмина от дел уже подтвердили в региональном полицейском главке. Приказ Владимир Колокольцев подписал 11 апреля, а в действие он вступает только сегодня. Согласно документу, увольнение произошло из-за истечения срока действия контракта.
Отметим, что по некоторым данным Юрия Дёмина могли уволить из-за ДТП, в которое попал его заместитель Александр Юнусов. Полковник полиции устроил аварию и скрылся с места происшествия. А после, когда его все-таки поймали, отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Заместитель Дёмина был уволен накануне.
АиФ Урал: последние новости
Высокопоставленного сотрудника ГИБДД уволили из органов за ДТП В Свердловской области больше 100 автомобилистов лишились водительских прав В Екатеринбурге появятся новые выделенки для общественного транспорта
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми14
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД76
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение