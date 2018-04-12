Юрий Дёмин все-таки лишился поста главы свердловского ГИБДД

Отстранение Юрия Дёмина от дел уже подтвердили в региональном полицейском главке. Приказ Владимир Колокольцев подписал 11 апреля, а в действие он вступает только сегодня. Согласно документу, увольнение произошло из-за истечения срока действия контракта.

Отметим, что по некоторым данным Юрия Дёмина могли уволить из-за ДТП, в которое попал его заместитель Александр Юнусов. Полковник полиции устроил аварию и скрылся с места происшествия. А после, когда его все-таки поймали, отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Заместитель Дёмина был уволен накануне.