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Поздно вечером водитель ЗАЗ в Перми сбил пешехода
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Поздно вечером водитель ЗАЗ в Перми сбил пешехода 

АиФ Пермь 24 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Поздно вечером 14 апреля в Перми произошло ДТП. Около 23 часов на улице 1905 года водитель автомобиля ЗАЗ Chance сбил 32-летнего пешехода.
Автомобиль двигался по улице Восстания (со стороны улицы Висимская в направлении улицы Славянова). В районе дома по улице 1905 года 42-летний водитель допустил наезд на пешехода.
«По предварительной информации, пешеход перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля на запрещающий сигнал светофора вблизи пешеходного перехода», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Пострадавшего с травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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