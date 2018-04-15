Поздно вечером водитель ЗАЗ в Перми сбил пешехода

Поздно вечером 14 апреля в Перми произошло ДТП. Около 23 часов на улице 1905 года водитель автомобиля ЗАЗ Chance сбил 32-летнего пешехода.

Автомобиль двигался по улице Восстания (со стороны улицы Висимская в направлении улицы Славянова). В районе дома по улице 1905 года 42-летний водитель допустил наезд на пешехода.

«По предварительной информации, пешеход перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля на запрещающий сигнал светофора вблизи пешеходного перехода», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.