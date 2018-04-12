В Перми ищут водителя, по вине которого в ДТП пострадал ребёнок

В Перми полиция разыскивает виновника ДТП, сбившего 12 апреля трёхлетнего ребёнка и скрывшегося с места происшествия.

«В 13.45 по улице Пермской со стороны улицы Крисанова в направлении Борчанинова двигался неустановленный автомобиль (предварительно Volkswagen Polo серого или серебристого цвета). Им управлял неустановленный водитель, который в районе дома № 200 допустил наезд на трёхлетнего ребёнка и скрылся», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГИБДД Перми.

Предположительно ребёнок вырвался из рук мамы и выбежал на проезжую часть. Малыша с мамой госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Всех, кто что-либо знает о происшествии и водителе, совершившем наезд на ребёнка, просят обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам в 246-79-00, 261-99-99 или 102. Анонимность гарантируется.