Водитель иномарки, сбивший в Перми трёхлетнего ребёнка, найден

Сотрудникам ГИБДД удалось установить и задержать водителя, который 12 апреля сбил на улице Пермской трёхлетнего ребёнка, а затем скрылся с места ДТП.

«По записи с камер видеонаблюдения рядом с местом аварии нам удалось установить марку машины, это был Volkswagen Polo , — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по Перми Дамир Гилязетдинов. — Затем по камерам видеонаблюдения Пермской дирекции дорожного движения мы установили госномер автомобиля скрывшегося водителя, а впоследствии установили и его собственника».

Сбежавшим водителем оказался 34-летний житель Перми, который имеет 12-летний водительский стаж. Ранее он уже привлекался к административной ответственности.

Сейчас за нанесение вреда здоровью ребёнка и за оставление места ДТП ему грозит административная ответственность: за второе нарушение суд может приговорить его к 15 суткам ареста.

Напомним, ДТП, в результате которого пострадал ребёнок, произошло в Перми 12 апреля в районе дома 200 по улице Пермской. Маленький пешеход вырвался из рук мамы и выбежал на проезжую часть. Водитель, сбивший ребёнка, не остановился и продолжил движение. Его объявили в розыск.

Состояние пострадавшего малыша сейчас стабильное. Его госпитализировали в больницу, а затем отпустили на амбулаторное лечение.