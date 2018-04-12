Пензенцев просят помочь в расследовании тройного ДТП на ул. Чаадаева с участием «Камаза»

В Пензе инспекторы регионального УГИБДД ищут свидетелей дорожной аварии на улице Чаадаева.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, ДТП зафиксировали 9 апреля в 17.00 напротив дома № 64б по улице Чаадаева. Дорогу не поделили грузовой автомобиль «КАМАЗ», зарегистрированный под номером Е898УХ/58, легковушка «ВАЗ-21065» с госномером 0446ЕХ/58, и иномарка «ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС» с регистрационным знаком В068РК/13.

«Убедительная просьба свидетелей этой аварии позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-23, 59-90-57, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу город Пенза, улица Бакунина, 181 (ОБ ДПС ГИБДД УМВД России но г. Пензе) кабинет 214», — обратились к пензенцам инспекторы.