Седан Volvo из 1980-х уцелел в ДТП, а современная Kia — нет

На странице 500Plus HP For Sale в сети Facebook опубликовали фотографии, на которых видны последствия столкновения седана Volvo 240 образца 1980-х годов и Kia Optima третьего поколения, сборка которой завершилась в 2015-м. Подпись к снимкам гласит: «Убить Volvo невозможно».

Как видно на фотографиях, в результате удара сзади Volvo практически не пострадал — сломана только декоративная накладка бампера. Что касается корейского седана, то у него треснул бампер, разбиты фары, поврежден радиатор, капот и, вероятно, другие узлы и элементы кузова.

Подробности инцидента не сообщаются.