В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми

В Подмосковье произошло ДТП с участием автобуса с детьми, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на слушателя.

«Ехал по «бетонке» со стороны Ярославки. Там автобус перевернулся с детьми. Сейчас там не проехать, видел, что скорая едет, пожарные. Это «бетонка» в районе Красноармейска. Автобус в кювете и там детей вытаскивают. Похоже, столкновение с машиной. Там на другой стороне «девятка» была. Возможно лобовое, потому что она всмятку. Машин много вокруг. Мужики повыбегали, стали помогать», — сказал радиослушатель.

Как пишет ТАСС , в автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. В результате ДТП погиб один человек — водитель легкового автомобиля, 15 детей пострадали.

На месте работают следователи и криминалисты. По факту ДТП начата доследственная проверка.