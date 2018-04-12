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В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми
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В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми 

Рамблер 1 час назад
Фото: vk.com
В Подмосковье произошло ДТП с участием автобуса с детьми, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на слушателя.
«Ехал по «бетонке» со стороны Ярославки. Там автобус перевернулся с детьми. Сейчас там не проехать, видел, что скорая едет, пожарные. Это «бетонка» в районе Красноармейска. Автобус в кювете и там детей вытаскивают. Похоже, столкновение с машиной. Там на другой стороне «девятка» была. Возможно лобовое, потому что она всмятку. Машин много вокруг. Мужики повыбегали, стали помогать», — сказал радиослушатель.
Как пишет ТАСС, в автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. В результате ДТП погиб один человек — водитель легкового автомобиля, 15 детей пострадали.
На месте работают следователи и криминалисты. По факту ДТП начата доследственная проверка.
 Ещё 81 источник 
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