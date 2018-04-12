В Петербурге семибальные пробки из-за визита Медведева

В Санкт-Петербурге возникли пробки из-за приезда Дмитрия Медведева , сообщает «Мой район».

В обед в центре города была 10-ти бальная пробка. Сейчас интенсивность движения на уровне 6-7-ми баллов. Но на некоторых улицах сохраняется транспортный коллапс. Он-лайн сервисы фиксируют проблемы у водителей, которые двигаются по центру города.

По Садовой улице и Невскому проспекту автомобили движутся со скоростью 3 км/ч. Такая же ситуация на дорогах по набережной Фонтанки. Есть сложности на Васильевском острове.

Водители сообщают в социальных сетях, что движение то становится интенсивнее, то затухает. Он-лайн сервисы окрашивают весь центр в красный, и прогнозируют многочисленные пробки по всему городу к вечеру.