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В Петербурге семибальные пробки из-за визита Медведева
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В Петербурге семибальные пробки из-за визита Медведева 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге возникли пробки из-за приезда Дмитрия Медведева, сообщает «Мой район».
В обед в центре города была 10-ти бальная пробка. Сейчас интенсивность движения на уровне 6-7-ми баллов. Но на некоторых улицах сохраняется транспортный коллапс. Он-лайн сервисы фиксируют проблемы у водителей, которые двигаются по центру города.
По Садовой улице и Невскому проспекту автомобили движутся со скоростью 3 км/ч. Такая же ситуация на дорогах по набережной Фонтанки. Есть сложности на Васильевском острове.
Водители сообщают в социальных сетях, что движение то становится интенсивнее, то затухает. Он-лайн сервисы окрашивают весь центр в красный, и прогнозируют многочисленные пробки по всему городу к вечеру.
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