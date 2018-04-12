На Дону угонщики трактора сбили женщину

Двое жителей Цимлянского района угнали КАМАЗ и трактор и устроили ДТП. Под колеса трактора попала 38-летняя женщина.

— Авария случилась вечером 12 апреля. Пьяный 42-летний мужчина и его 28-летний приятель угнали большегруз с фермы. Но проехали они на нем немного — КАМАЗ заглох. Тогда они вернули и угнали трактор, чтобы отбуксировать грузовик. Во время транспортировки под колеса трактора попала женщина. За рулем в этот момент был старший из мужчин, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Угонщики хотели отбуксировать заглохший КАМАЗ

Угонщики вызвали скорую помощь и сбежали, бросив машины на дороге. Женщина осталась жива, ее отвезли в больницу. Виновников происшествия задержали по горячим следам. 42-летнего мужчину уже лишали прав за вождение в пьяном виде — теперь же ему и его другу грозит уголовное наказание до семи лет лишения свободы по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Трактор и КАМАЗ вернули владельцу.