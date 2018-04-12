Водитель попавшей в аварию в Красноармейске «легковушки» погиб

Водитель легкового автомобиля, который столкнулся с экскурсионным автобусом в подмосковном Красноармейске, скончался, сообщается на сайте прокуратуры Московской области. По факту происшествия ведомством начата проверка.

ДТП произошло на 61-м километре трассы А-107 днем, 12 апреля. По предварительным данным, в автобусе, столкнувшимся с легковым автомобилем в Красноармейске Пушкинского района Московской области, было около 40 детей. Полицейские уточняют количество пострадавших, на месте аварии работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

По словам очевидцев, из-за столкновения с «легковушкой» автобус слетел в кювет. В настоящий момент движение на участке трассы А-107 затруднено.

Пресс-служба губернатора сообщила, что глава Московской области Андрей Воробьев держит ситуацию на личном контроле.

Очевидец рассказал об аварии с участием автобуса с детьми в районе Красноармейска.