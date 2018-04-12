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В Подмосковье автобус с 40 детьми столкнулся с легковушкой
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В Подмосковье автобус с 40 детьми столкнулся с легковушкой 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. АВТОБУС С 40 ДЕТЬМИ СТОЛКНУЛСЯ С ЛЕГКОВУШКОЙ НА «БЕТОНКЕ» В ПОДМОСКОВЬЕ, ВОЗМОЖНО, ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ — ПОЛИЦИЯ
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