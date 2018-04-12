Московским водителям напомнили о недопустимости парковки на газонах

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости . Специалисты Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) напомнили столичным водителям о недопустимости парковки на газонах, так как это наносит ущерб экосистеме Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе инспекции в четверг.

"С приходом весны проблема парковки на озелененных территориях города становится наиболее актуальной. МАДИ напоминает водителям, что размещение автомобилей на газонах может ухудшить не только облик Москвы, но и экологическую обстановку в столице", — говорится в сообщении инспекции.

Отмечается, что колёса припаркованных автомобилей повреждают травяное покрытие и плодородные слои почвы, тем самым уничтожая корневую систему близстоящих кустарников и деревьев.

"С наступлением теплого времени увеличилось количество жалоб на водителей, которые размещают свои автомобили на газонах. Мы включаем такие адреса в маршруты наших инспекторов. Если нарушение имеет место быть, владелец авто получает штраф 5 тысяч рублей" — приводятся в сообщении слова заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции Андрея Сидорова

Как рассказали в инспекции, зеленые насаждения играют большую роль в жизни мегаполиса. В Москве дворы для озеленения ежегодно выбирают сами горожане на голосованиях в проекте «Активный гражданин». По информации департамента природопользования и охраны окружающей среды только этой весной, начиная с 20 апреля, в столице будет высажено более 186 тысяч деревьев и кустарников.