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Московским водителям напомнили о недопустимости парковки на газонах
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Московским водителям напомнили о недопустимости парковки на газонах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Специалисты Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) напомнили столичным водителям о недопустимости парковки на газонах, так как это наносит ущерб экосистеме Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе инспекции в четверг.
"С приходом весны проблема парковки на озелененных территориях города становится наиболее актуальной. МАДИ напоминает водителям, что размещение автомобилей на газонах может ухудшить не только облик Москвы, но и экологическую обстановку в столице", — говорится в сообщении инспекции.
Отмечается, что колёса припаркованных автомобилей повреждают травяное покрытие и плодородные слои почвы, тем самым уничтожая корневую систему близстоящих кустарников и деревьев.
"С наступлением теплого времени увеличилось количество жалоб на водителей, которые размещают свои автомобили на газонах. Мы включаем такие адреса в маршруты наших инспекторов. Если нарушение имеет место быть, владелец авто получает штраф 5 тысяч рублей" — приводятся в сообщении слова заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции Андрея Сидорова.
Как рассказали в инспекции, зеленые насаждения играют большую роль в жизни мегаполиса. В Москве дворы для озеленения ежегодно выбирают сами горожане на голосованиях в проекте «Активный гражданин». По информации департамента природопользования и охраны окружающей среды только этой весной, начиная с 20 апреля, в столице будет высажено более 186 тысяч деревьев и кустарников.
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