Ещё
Почти 40 человек погибли в первый день тайского Нового года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти 40 человек погибли в первый день тайского Нового года 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В первый день «опасной недели» в Таиланде погибли 39 человек в почти 450 авариях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД королевства. Опасной неделей считается период празднования тайского Нового года — Сонграна.
Главной причиной всех аварий стало вождение в нетрезвом виде. Чаще всего в ДТП погибали водители и пассажиры мопедов.
В этом году Сонгран отмечается в Таиланде с 12 по 16 апреля, хотя празднования начались еще накануне. В прошлом году за семь дней «опасной недели» в королевстве погибли 390 человек, а годом ранее — 442.
ТВ Центр: последние новости
Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье Двое пострадавших в ДТП в Крыму находятся в реанимации В результате ДТП в Канаде погибли 14 молодых хоккеистов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми14
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД76
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение