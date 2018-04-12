Почти 40 человек погибли в первый день тайского Нового года

В первый день «опасной недели» в Таиланде погибли 39 человек в почти 450 авариях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД королевства. Опасной неделей считается период празднования тайского Нового года — Сонграна.

Главной причиной всех аварий стало вождение в нетрезвом виде. Чаще всего в ДТП погибали водители и пассажиры мопедов.

В этом году Сонгран отмечается в Таиланде с 12 по 16 апреля, хотя празднования начались еще накануне. В прошлом году за семь дней «опасной недели» в королевстве погибли 390 человек, а годом ранее — 442.