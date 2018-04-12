Ещё
На Красную горку и Радоницу в Тамбове пустят дополнительные автобусы
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Красную горку и Радоницу в Тамбове пустят дополнительные автобусы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Дополнительные маршруты на кладбище появятся в Тамбове на Красную горку и Радоницу, сообщила пресс-служба горадминистрации.
В воскресенье, 15 апреля, и во вторник, 17 апреля, с 7.30 до 14.00 будут курсировать дополнительные автобусы №28-П «Петропавловское кладбище — Полынковское кладбище».
На Красную горку с 7.30 до 15.00 количество автобусов № 31 «Чичерина-Полынковское кладбище» увеличится на три единицы, автобусов № 33 «Динамо-Полынковское кладбище» — на 4 единицы, автобусов №34 «ТЭЦ-Полынковское кладбище» — на 2 единицы.
На Радоницу по маршруту №33 пустят на четыре автобуса больше, по маршруту №34 — на три автобуса больше, по маршруту №31 — на восемь автобусов больше.
АиФ: последние новости
В Курском районе за убийство отчим будут судить 19-летнего парня Когда можно оформлять ДТП по Европротоколу? Под Тамбовом столкнулись автобус и грузовик: пострадали трое детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми14
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД76
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение