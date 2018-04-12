На Красную горку и Радоницу в Тамбове пустят дополнительные автобусы

Дополнительные маршруты на кладбище появятся в Тамбове на Красную горку и Радоницу, сообщила пресс-служба горадминистрации.

В воскресенье, 15 апреля, и во вторник, 17 апреля, с 7.30 до 14.00 будут курсировать дополнительные автобусы №28-П «Петропавловское кладбище — Полынковское кладбище».

На Красную горку с 7.30 до 15.00 количество автобусов № 31 «Чичерина-Полынковское кладбище» увеличится на три единицы, автобусов № 33 «Динамо-Полынковское кладбище» — на 4 единицы, автобусов №34 «ТЭЦ-Полынковское кладбище» — на 2 единицы.

На Радоницу по маршруту №33 пустят на четыре автобуса больше, по маршруту №34 — на три автобуса больше, по маршруту №31 — на восемь автобусов больше.