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Женщину забили до смерти на окраине Калуги
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Женщину забили до смерти на окраине Калуги 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
10 апреля в одну из больниц Калуги была доставлена 50-летняя женщина с множественными телесными повреждениями. На следующий день она скончалась. По предварительным данным, погибшая жила там, где ее и нашли, в микрорайоне Северный. Она злоупотребляла спиртными напитками. Следователи выдвинули несколько версий произошедшего, сейчас они проверяются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области. По словам очевидцев, прежде чем кто-то из прохожих вызвал скорую помощь, женщина долго лежала на земле. Пешеходы шли мимо, а автомобилисты проезжали, не останавливаясь.
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