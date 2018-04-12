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Mercedes-Benz — лидер вторичного рынка Москвы
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Mercedes-Benz — лидер вторичного рынка Москвы 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
Подведены итоги продаж на вторичном рынке столицы в прошлом месяце.
В марте текущего года на московском рынке легковых автомобилей с пробегом было продано 24 090 единиц, что меньше результата прошлого года на 8,3%, информирует аналитическое агентство «Автостат». Самыми востребованными автомобилями на столичном рынке второй месяц подряд становятся модели Mercedes-Benz.
В предыдущем месяце владельцами автомобилей Mercedes-Benz с пробегом стали 1 719 жителей столицы. На втором месте по популярности у москвичей Lada с 1 692 проданными машинами, а на третьем Hyundai — 1 552 автомобиля сменили своих владельцев.
Номер
Марка
Количество, штук
1  Mercedes-Benz
1 719  2  Lada
1 692  3  Hyundai
1 552  4  Kia
1 489  5  Volkswagen
1 489  6  Nissan
1 452  7  BMW
1 414  8  Ford
1 378  9  Toyota
1 343  10  Audi
920  На местах с четвертого по десятое рейтинга ТОП-10 популярности подержанных машин разместились следующие бренды: Kia и Volkswagen (1 489 штук у обеих марок), Nissan (1 452 штуки), BMW (1 414 единиц), Ford (1 378 машин), Toyota (1 343 автомобилей) и Audi (920 экземпляров).
Объем продаж легковых автомобилей на российском рынке в марте 2018 года составил 489,1 штук, а это на 6,7% больше, чем годом ранее. Общероссийский рейтинг популярности среди подержанных автомобилей возглавляет Lada.
По материалам: www.kolesa.ru
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