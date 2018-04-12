Mercedes-Benz — лидер вторичного рынка Москвы

Подведены итоги продаж на вторичном рынке столицы в прошлом месяце.

В марте текущего года на московском рынке легковых автомобилей с пробегом было продано 24 090 единиц, что меньше результата прошлого года на 8,3%, информирует аналитическое агентство «Автостат». Самыми востребованными автомобилями на столичном рынке второй месяц подряд становятся модели Mercedes-Benz

В предыдущем месяце владельцами автомобилей Mercedes-Benz с пробегом стали 1 719 жителей столицы. На втором месте по популярности у москвичей Lada с 1 692 проданными машинами, а на третьем Hyundai — 1 552 автомобиля сменили своих владельцев.

Номер

Марка

Количество, штук

1 Mercedes-Benz

1 719 2 Lada

1 692 3 Hyundai

1 552 4 Kia

1 489 5 Volkswagen

1 489 6 Nissan

1 452 7 BMW

1 414 8 Ford

1 378 9 Toyota

1 343 10 Audi

920 На местах с четвертого по десятое рейтинга ТОП-10 популярности подержанных машин разместились следующие бренды: Kia и Volkswagen (1 489 штук у обеих марок), Nissan (1 452 штуки), BMW (1 414 единиц), Ford (1 378 машин), Toyota (1 343 автомобилей) и Audi (920 экземпляров).

Объем продаж легковых автомобилей на российском рынке в марте 2018 года составил 489,1 штук, а это на 6,7% больше, чем годом ранее. Общероссийский рейтинг популярности среди подержанных автомобилей возглавляет Lada.

По материалам: www.kolesa.ru