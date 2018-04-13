Названо самое популярное авто вторичного рынка

Подержанные Mercedes-Benz стали самыми популярными автомобилями на вторичном рынке Москвы в марте, сообщает «Автостат».

По данным агентства, в минувшем месяце москвичи купили 1719 бывших в пользовании машин немецкого концерна, сделав Mercedes-Benz самой продаваемой маркой на вторичном рынке столицы второй месяц подряд. Между тем в марте 2017-го жители столицы покупали подержанные Mercedes-Benz на 8,3% активнее.

Всего в марте москвичи купили 24090 автомобилей с пробегом.

Ранее «Авто.ру» выяснил, как пробег автомобиля связан с его классом. Итогом исследования портала стал вывод о том, что средний пробег прямо пропорционален размеру автомобиля, то есть чем больше машина, тем больше средний пробег. Единственным исключением из правила стали кроссоверы и внедорожники.