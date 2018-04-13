Названо самое популярное авто вторичного рынка 

Подержанные Mercedes-Benz стали самыми популярными автомобилями на вторичном рынке Москвы в марте, сообщает «Автостат».
По данным агентства, в минувшем месяце москвичи купили 1719 бывших в пользовании машин немецкого концерна, сделав Mercedes-Benz самой продаваемой маркой на вторичном рынке столицы второй месяц подряд. Между тем в марте 2017-го жители столицы покупали подержанные Mercedes-Benz на 8,3% активнее.
Второе место по продажам на «вторичке» заняли автомобили российской марки LADA (1692), а третье — Hyundai (1552). Четвертое разделили KIA и Volkswagen (1489), а остальные достались Nissan (1452), BMW (1414), Ford (1378), Toyota (1343) и Audi (920).
Всего в марте москвичи купили 24090 автомобилей с пробегом.
Ранее «Авто.ру» выяснил, как пробег автомобиля связан с его классом. Итогом исследования портала стал вывод о том, что средний пробег прямо пропорционален размеру автомобиля, то есть чем больше машина, тем больше средний пробег. Единственным исключением из правила стали кроссоверы и внедорожники.