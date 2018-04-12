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А. Воробьев распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Пушкинском районе детям
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А. Воробьев распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Пушкинском районе детям 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился оказать необходимую помощь детям, которые пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Пушкинском районе. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Губернатор Московской области держит на контроле ситуацию с ДТП в Пушкинском районе с участием автобуса, перевозившего детей. А. Воробьев распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим детям», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка полиции сообщили Агентству «Москва», что в автобусе, попавшем в аварию, ехали около 40 детей. По информации СМИ, в транспортном средстве, следовавшем в Клин с экскурсии, находились 54 человека, в том числе 40 детей. На видеозаписях с места происшествия видно, что в результате столкновения автобус упал на бок и оказался в кювете.
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