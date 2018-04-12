А. Воробьев распорядился оказать необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Пушкинском районе детям

«Губернатор Московской области держит на контроле ситуацию с ДТП в Пушкинском районе с участием автобуса, перевозившего детей. А. Воробьев распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим детям», — говорится в сообщении.

Агентство «Москва»: последние новости

Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с участием автобуса с 40 детьми в Подмосковье

Подозреваемый в ранении подростка на юго-западе Москвы сам явился в полицию

Более 80 автомобилей нелегального такси арестовано и изъято у перевозчиков в Москве с начала года