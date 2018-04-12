ТОП-15 регионов по продажам легковых автомобилей в I квартале

«Автостат Инфо» провел исследование региональных авторынков России в период января-марта 2018 года и составил ТОП-15 регионов с самыми высокими продажами легковых автомобилей.

Список возглавила Москва, где в первом квартале было продано 45 688 легковых автомобилей. Продажи выросли здесь на 9% в годовом сравнении. Годом ранее в Москве было реализовано 41 956 автомобилей. Подмосковье занимает второе место в этой рейтинге — 27 992 авто (+15,6% к прошлогоднему результату — 24 210 авто). На третьем месте авторынок Санкт-Петербурга. Местные жители купили в первом квартале 2018 года 20 418 новых легковушек, что на 11% больше прошлогодних продаж — 18 402 авто. В Татарстане (4-е место рейтинга) за тот же период было реализовано 14 696 машин, — это на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года (13 523 ед.). На рынке Краснодарского края (5-я строчка рейтинга) в I квартале было продано 12 029 машин, что на 19,3% превысило прошлогодний показатель продаж.

Шестой результат продемонстрировал Башкортостан — 11 852 авто (+22,3%), на седьмом месте оказалась Самарская область (10 295 ед., +17%), а на восьмом Свердловская область — 10118 авто (+34%). Девятое и десятое места в рейтинге областных рынков заняли Челябинская и Ростовская области — 8810 и 8557 ед. авто, реализованных в первом квартале 2018 года (+28,6% и +11,3%).

ТОП-15 регионов с самыми высокими показателями продаж легковых автомобилей за январь-март этого года составили по версии «Автостат Инфо» также:

Нижегородская область — 8094 авто (+14,4%),

Пермский край — 6798 авто (+15,4%),

Ставропольский край — 6142 ед. (+21%),

Ханты Мансийский АО — 5513 ед. (+28,2%),

Воронежская область — 5069 ед. (+6,6%).