В Перми ГИБДД ищет очевидцев аварии, в которой пострадал 4-летний мальчик

Водитель неизвестной машины наехал на ребёнка, выбежавшего на проезжую часть, и скрылся. Авария случилась в 13:45 на улице Пермской. Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев происшествия.

Днем 12 апреля со стороны улицы Крисанова в направлении Борчанинова по улице Пермской ехал автомобиль. По предварительной версии, это был Volkswagen Polo серого или серебристого цвета. В районе дома №200 водитель наехал на четырёхлетнего ребёнка, который вырвался из рук мамы и выбежал на дорогу. Водитель скрылся, ребёнка госпитализировали. Сейчас ищут очевидцев.

— Всех, кто знает что-либо о произошедшем, просим обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам: 246-79-00, 261-99-99 или 102, — рассказали в ГИБДД.