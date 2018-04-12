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В Перми ГИБДД ищет очевидцев аварии, в которой пострадал 4-летний мальчик
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В Перми ГИБДД ищет очевидцев аварии, в которой пострадал 4-летний мальчик 

59.ru 53 минуты назад
Фото: 59.ru
Водитель неизвестной машины наехал на ребёнка, выбежавшего на проезжую часть, и скрылся. Авария случилась в 13:45 на улице Пермской. Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев происшествия.
Днем 12 апреля со стороны улицы Крисанова в направлении Борчанинова по улице Пермской ехал автомобиль. По предварительной версии, это был Volkswagen Polo серого или серебристого цвета. В районе дома №200 водитель наехал на четырёхлетнего ребёнка, который вырвался из рук мамы и выбежал на дорогу. Водитель скрылся, ребёнка госпитализировали. Сейчас ищут очевидцев.
— Всех, кто знает что-либо о произошедшем, просим обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам: 246-79-00, 261-99-99 или 102, — рассказали в ГИБДД.
Ранее мы писали о том, что в Прикамье ищут очевидцев ДТП, в котором погибла беременная сотрудница ГУФСИН.
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