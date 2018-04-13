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Челябинка отсудила у больницы 200 тысяч за некачественную операцию
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Челябинка отсудила у больницы 200 тысяч за некачественную операцию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В мае 2015 года женщина была госпитализирована с болями в нижней части живота. Ей была проведена уретроскопия, в ходе которой врачами произведена перфорация мочеточника, ушить который не удалось, была установлена нефростома (дренажная трубка) из полости почки. Позже 29-летняя женщина дважды в экстренном порядке госпитализировалась в связи с ухудшением состояния здоровья. Согласно результатам экспертизы качества медицинской помощи, проведенной страховой организацией, были обнаружены дефекты качества оказанной помощи. По иску прокурора МБУЗ «Городская клиническая больница № 5» обязана возместить женщине 200 тыс. рублей в счет причиненного морального вреда.
«ФедералПресс» ранее писал: городская клиническая больница № 8 в Челябинске выплатит 117 тысяч рублей пациентке, которая по вине врачей заразилась гнойно-септической инфекцией («пузырчатка новорожденного»). Из них 100 тысяч — компенсация морального вреда, еще 17 тысяч — затраты на лечение. Женщина и ее новорожденный сын были инфицированы в ноябре 2015 года, когда находились в медучреждении.
Начались проверки, у пяти сотрудников роддома нашли золотистый стафилококк. Именно этот микроорганизм, согласно заключению судмедэкспертизы, стал возбудителем гнойно-септический инфекции.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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