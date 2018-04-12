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Людей едва не накрыло лавиной во французских Альпах. Видео
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Людей едва не накрыло лавиной во французских Альпах. Видео 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
В минувший вторник, 10 апреля, на территории коммуны Тинь в регионе Овернь — Рона — Альпы на юго-востоке Франции сошли несколько лавин, запечатленных на видео очевидцами.
Один из местных жителей снял на камеру мобильного телефона, как в сторону дороги, где находился он и еще некоторое количество автомобилистов и рабочих, по склону устремляется внушительная масса снега.
Через несколько секунд лавина добралась до того места, откуда велась съемка и накрыла выезд из тоннеля, проезжую часть и несколько припаркованных автомобилей.
Людям пришлось покидать опасное место бегом. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
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