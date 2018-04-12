В Московской области автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной

В Подмосковье на дороге А-107 (Малое бетонное кольцо) автобус, перевозивший 40 детей, столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109. В Главном управлении МВД по Московской области не исключили, что есть пострадавшие и погибшие, передаёт РИА «Новости»

«На 1 километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109. В автобусе, предположительно, находилось порядка 40 детей», — сказали в пресс-службе ведомства.

Также в подмосковном ГУ МВД сообщили, что уточняют число жертв. По данным источника РИА «Новости» в экстренных службах, погиб один человек, но не ребёнок. Шесть человек получили ранения.