Ещё
В Московской области автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Московской области автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной 

Парламентская газета 44 минуты назад
В Подмосковье на дороге А-107 (Малое бетонное кольцо) автобус, перевозивший 40 детей, столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109. В Главном управлении МВД по Московской области не исключили, что есть пострадавшие и погибшие, передаёт РИА «Новости».
«На 1 километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109. В автобусе, предположительно, находилось порядка 40 детей», — сказали в пресс-службе ведомства.
Также в подмосковном ГУ МВД сообщили, что уточняют число жертв. По данным источника РИА «Новости» в экстренных службах, погиб один человек, но не ребёнок. Шесть человек получили ранения.
Парламентская газета: последние новости
В Крыму столкнулись электропоезд «Армянск — Керчь» и микроавтобус «Мерседес Спринтер» ФХР выразила соболезнования близким погибших в Канаде юных хоккеистов В Москве начата проверка гибели подроста-зацепера, упавшего с крыши скоростного поезда «Ласточка»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми14
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве10
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД76
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дорожные нововведения довели до истерики жителей1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение