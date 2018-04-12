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Автобус, попавший в ДТП в Подмосковье, не принадлежит «Мострансавто»
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Автобус, попавший в ДТП в Подмосковье, не принадлежит «Мострансавто» 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Автобус с детьми, столкнувшийся с автомобилем в Пушкинском районе Подмосковья, не принадлежит ГУП МО «Мострансавто», сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы предприятия.
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщала, что около 16:00 в Пушкинском районе на 68-м километре автодороги А-107 произошло столкновение автомобиля ВАЗ с автобусом Volvo, в котором ехали дети.
«Автобус предприятию «Мострансавто» не принадлежит», — сказал собеседник агентства.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.
Видео с места ДТП>>
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