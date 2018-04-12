Автобус, попавший в ДТП в Подмосковье, не принадлежит «Мострансавто»

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.

«Автобус предприятию «Мострансавто» не принадлежит», — сказал собеседник агентства.

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