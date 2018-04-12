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Появилось первое видео с места, в котором перевернулся переполненный автобус с детьми
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Появилось первое видео с места, в котором перевернулся переполненный автобус с детьми 

Газета.Ru 2 часа назад
В интернете появилась первая видеозапись с места аварии, в которую попал перевозивший 40 детей экскурсионный автобус.
ДТП произошло в четверг днем на 61-м километре трассы А-107 (Малое московское кольцо). По предварительным данным в автобус врезался автомобиль ВАЗ-2109, после чего перевозившее детей транспортное средство опрокинулось в кювет. По предварительным данным в аварии погиб водитель легковушки.
Среди пассажиров автобуса есть раненые — их количество по некоторым данным составляет около 15 человек.
На записи видно, что после столкновение автобус опрокинулся на бок. На месте работает большое количество спасателей, медиков и сотрудников Госавтоинспекции.
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