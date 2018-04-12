Появилось первое видео с места, в котором перевернулся переполненный автобус с детьми

В интернете появилась первая видеозапись с места аварии, в которую попал перевозивший 40 детей экскурсионный автобус.

ДТП произошло в четверг днем на 61-м километре трассы А-107 (Малое московское кольцо). По предварительным данным в автобус врезался автомобиль ВАЗ-2109, после чего перевозившее детей транспортное средство опрокинулось в кювет. По предварительным данным в аварии погиб водитель легковушки.

Среди пассажиров автобуса есть раненые — их количество по некоторым данным составляет около 15 человек.