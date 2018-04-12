Прокуратура Подмосковья проводит проверку по факту ДТП с автобусом, где ехали дети

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием экскурсионного автобуса, перевозившего детей из города Ногинска в город Клин, сообщается на сайте областной прокуратуры. Столкновение автобуса Volvo произошло с автомобилем ВАЗ-2109 на 67-м километре трассы А-107 вблизи населенного пункта Царево Пушкинского района. В автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. Около 15 детей пострадали, водитель легковушки погиб на месте. «Проведение проверочных мероприятий поручено Пушкинской городской прокуратуре Московской области. За ходом процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП следственным органом, Пушкинской городской прокуратурой установлен надзор», — говорится в сообщении. Ситуация взята прокуратурой области на контроль, добавляется в материале.