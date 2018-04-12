Ещё
Прокуратура Подмосковья проводит проверку по факту ДТП с автобусом, где ехали дети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прокуратура Подмосковья проводит проверку по факту ДТП с автобусом, где ехали дети 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием экскурсионного автобуса, перевозившего детей из города Ногинска в город Клин, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Столкновение автобуса Volvo произошло с автомобилем ВАЗ-2109 на 67-м километре трассы А-107 вблизи населенного пункта Царево Пушкинского района. В автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. Около 15 детей пострадали, водитель легковушки погиб на месте.
«Проведение проверочных мероприятий поручено Пушкинской городской прокуратуре Московской области. За ходом процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП следственным органом, Пушкинской городской прокуратурой установлен надзор», — говорится в сообщении.
Ситуация взята прокуратурой области на контроль, добавляется в материале.
РИАМО: последние новости
Шесть детей госпитализировали после ДТП с участием экскурсионного автобуса в Подмосковье Санавиацию привлекли для транспортировки в больницу пострадавших в ДТП в Пушкинском районе Мишонова назвала важной проверку правил перевозки детей в автобусе, попавшем в ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми30
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве11
Дорожные нововведения довели до истерики жителей1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД77
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение