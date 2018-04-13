В Воронежской области разлитая из цистерны на дорогу кислота повредила машины 

В полицию обратились шесть автовладельцев. Шесть автомобилистов обратились в полицию с жалобами на порчу краски машин. Неприятности начались после поездки на автодороге «Репьёвка-Солдатское» 10 апреля. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали, что повреждения произошли из-за разлитого на дороге удобрения. Угрозы для жизни и здоровья людей нет. По данным проверки полиции, азотное удобрение разлилось на автодороге «Репьёвка-Солдатское» 10 апреля с 1 до 2 часов ночи. Оно выливалось из 20-тонной цистерны, которую вёз грузовик в Репьевку на предприятие «Синтез-Ойл». Жидкость стала вытекать на дорогу из-за повреждения патрубка — короткой трубки, отходящей от цистерны. Когда была обнаружена утечка, жидкость смыли с дороги водой. Опасности для жизни и здоровья людей она не представляла. Однако вскоре после этого владельцы автомобилей, которые ехали по дороге вскоре после цистерны, стали замечать повреждения краски на кузовах машин. Поэтому и обратились в полицию, где сейчас проводится проверка.