Росавтодор: Движение на трассе А107 затруднено в районе ДТП легкового автомобиля и автобуса с детьми 

Незначительные затруднения движения наблюдаются на автодороге А107 в районе ДТП с участием автобуса с 40 детьми, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Росавтодора.
«ДТП на А107 подтверждаем. Перекрытия движения нет. На месте работает ГИБДД, незначительные затруднения для движения есть», — сказал собеседник агентства.
Ранее в подмосковном главке полиции сообщили Агентству «Москва», что авария произошла на 61 км трассы А107. Как пояснил Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП.