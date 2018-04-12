Росавтодор: Движение на трассе А107 затруднено в районе ДТП легкового автомобиля и автобуса с детьми

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Полиция возбудила дело после ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса с 40 детьми в Подмосковье

Более 80 автомобилей нелегального такси арестовано и изъято у перевозчиков в Москве с начала года

ГИБДД: Повреждения шеи и головы составляют 45% от всех видов полученных в ДТП в Москве травм