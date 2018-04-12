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Росавтодор: Движение на трассе А107 затруднено в районе ДТП легкового автомобиля и автобуса с детьми
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Росавтодор: Движение на трассе А107 затруднено в районе ДТП легкового автомобиля и автобуса с детьми 

Агентство «Москва» 1 час назад
Незначительные затруднения движения наблюдаются на автодороге А107 в районе ДТП с участием автобуса с 40 детьми, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Росавтодора.
«ДТП на А107 подтверждаем. Перекрытия движения нет. На месте работает ГИБДД, незначительные затруднения для движения есть», — сказал собеседник агентства.
Ранее в подмосковном главке полиции сообщили Агентству «Москва», что авария произошла на 61 км трассы А107. Как пояснил Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП.
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